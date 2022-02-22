К числу маломерных суден относятся катера, моторные лодки и многие другие водные средства. Иметь в собственности маломерное судно мечтает каждый, но купить его недостаточно. Так как без необходимого документа стать за штурвал вы не имеете права. При проверке водной инспекцией удостоверения на управления маломерным судном, и в случае его не обнаружения, вам грозит штраф, сумма которого зависит от сложившихся обстоятельств.

Оформление прав на маломерное судно через ГИМС предполагает длительную и затратную процедуру. Когда же вы не хотите тратить свое время, а удостоверение на маломерное судно нужно, можно обратиться в компанию pravakupi. Оформите заявку на официальном сайте и уже через несколько дней документ будет прямо у вас!

Условия приобретения прав Цена

прав 21000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 2500₽ Для

заказа Фото, паспорт, предоплата

Зачем нужно водительское удостоверение на маломерное судно?

Согласно законодательству РФ, управлять маломерным судном может лицо, достигшее совершеннолетия. При патрулировании водоемов, инспекция обязательно выписывает штраф каждому, кто находится на воде без прав.

Маломерное судно – это не только хорошие впечатления, но и дополнительный способ заработка. Закажите права на маломерное судно сейчас, чтобы потом ни о чем не переживать! Для этого вам стоит обратиться к услугам компании pravakupi. Наша компания выдаст вам готовый документ уже через несколько дней, и вы сможете сесть за руль маломерного судна законно, не опасаясь никаких проверок.

Почему лучше обратиться к нам для покупки водительского удостоверения на маломерное судно?

Обратившись в ГИМС, оформить водительское удостоверение быстро и недорого не выйдет. За скоростью и приятными ценами – только в pravakupi.

Наша компания работает на рынке на протяжении длительного времени. Мы индивидуально подходим к решению вопроса каждого клиента. Выдаем законные права на маломерное судно даже лишенным, иностранным гражданам. У нас получить документ может каждый, кто в нем нуждается. Огромное количество человек уже смогло убедиться в наших преимуществах, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы, представленные на сайте. В числе основных преимуществ компании бывшие клиенты отмечают ряд следующих:

Вся информация строго конфиденциальна. Документы изготавливаются только на государственных бланках, имеют все степени защиты. Права работают на всех водах – ВП, МП, ВВП. Вам не нужно собирать никаких документов, предоставлять подтверждающую документацию о прохождении медкомиссии и обучения. Не нужно тратить свое время и финансы на обучение.

Мы предоставляем отличную возможность приобрести удостоверение на управление маломерным судном по очень приятной цене. Все трудности, которые могут возникнуть во время оформления прав, специалисты нашей компании возьмут на себя. От вас требуется внимательно заполнить заявку на сайте нашей компании и получить готовые права на маломерное судно через несколько дней.

Сложности стандартного оформления прав на маломерное судно

Обращаясь в ГИМС вас ждет необходимость предоставления внушительного списка документов, куда входит не только ПТС и ваш собственный паспорт, но и товарные чеки и тому подобное. Также, обязательно прохождение медицинской комиссии и дополнительное заключение нескольких врачей.

Цена в ГИМС всегда зависит от многих факторов, из-за чего нельзя назвать примерную стоимость. Дополнительные затраты могут возникнуть на любом этапе оформления документа. Сюда входят оплата за услуги образовательного учреждения, госпошлина, траты на медкомиссию и многие другие затраты, которые не спланируешь заранее.

Еще один подводный камень заключается в необходимости подтверждения собственных знаний на экзамене. Сдать экзамен с первого раза получается единицам, а постоянные пересдачи только оттягивают время получения желаемого документа.

В случае, когда обучение не принесет никакого смысла, ведь вы и сами прекрасно знаете все правила и уверенно себя чувствуете за штурвалом, то обратившись в ГИМС, потеряете только зря время и финансы. Без лишних формальностей можно купить права на маломерное судно через компанию pravakupi.

Как получить водительское удостоверение на маломерное судно?

Мы работаем на рынке уже не первый год и имеет опыт в решение любых задач. Обращайтесь к нам, и вы забудете о формальностях, стрессе и потерянном времени. Компания pravakupi изготовит для вас законные права на маломерное судно за несколько дней. Вам не нужно будет проходить обучение, тратиться на медкомиссию и самостоятельно решать все сложности, с которыми вы обязательно столкнетесь при выборе стандартной процедуры получения прав. Вы просто заполните заявку. Сотрудники компании сразу же после обработки вашей заявки примутся к решению вопроса и очень быстро изготовят права на маломерное судно по приятной стоимости.