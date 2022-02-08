Личный катер – это незабываемые эмоции, а также возможность дополнительного заработка. В теплое время года прогулка на катере уже традиция, а личный катер подарит не только чувство легкости и отдыха, но также станет источником неплохого дохода. Но не все так просто, чтобы стать у штурвала, необходимо получить права на катер. В случае, если прав не будет, как только вы отправитесь в свое путешествие и столкнетесь с водной полицией, вам гарантирован штраф. На оживленных водоемах встречи с инспекцией не избежать, если вы хотите уберечь себя от неприятностей, обратитесь в компанию pravakupi. Без особых усилий и траты времени, а также денежных средств, вы можете быстро купить права на катер по очень приятной цене.

Условия приобретения прав Цена

прав 21000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 2500₽ Для

заказа Фото, паспорт, предоплата

Зачем оформлять водительское удостоверение на катер?

По закону управлять катерами могут все совершеннолетние граждане, имеющие водительское удостоверение на управление катером. При проверке документов водной полицией, в случае его отсутствия, выписывается штраф и административное взыскание. При определенных обстоятельствах сумма штрафа меняется в большую сторону. Чтобы избежать такую ситуацию, мы рекомендуем сразу после приобретения катера, заняться оформлением прав. Это нужно сделать чем раньше – тем лучше. Сегодня существует два способа оформления прав на катер:

Стандартный процесс оформления прав через ГИМС — долгая процедура, которая потребует значительных финансовых вложений. Купить права на катер в компании pravakupi — всего через несколько дней вы получите права на управление катером.

Преимущества покупки прав на катер

Выгода, которую вы получите при покупке прав на катер в нашей компании очевидна. В число основных преимуществ сотрудничества с нами входят ряд следующих:

нет обязательного обучения;

нет необходимости проходить медицинскую комиссию и многих врачей;

нет экзаменов, за которые пришлось бы платить;

документ будет полностью готов в течение нескольких дней.

Как видите, оформить права на катер с нашей помощью — просто и быстро.

Сложности оформления удостоверения на управление катером самостоятельно

Оформление традиционным способом в ГИМС окажется дороже, нежели покупка прав на катер в компании pravakupi. Стоит учесть, что сумма, которую необходимо было бы заплатить за полное обучение, будет в несколько раз больше, а также учтите, что весь процесс оформления документов займет уйму времени и сил. Вам необходимо пройти специальные курсы в государственном учебном учреждении. Существуют разные программы, поэтому время посещения курсов будет от двух месяцев до полугода, из-за чего вам придется внести корректировки в собственные планы, жертвовать работой.

Еще один минус – не во всех районов города имеется необходимое учебное заведение. Вам придется тратиться на дорогу в другие районы, где есть возможность пройти обучение. Главный страх заключается в том, что сдать обязательный экзамен с первого раза не удастся. Трата времени, нервов, большие потери денежных средств. Со всем этим вы столкнетесь, если выберите получение прав стандартным способом.

Экзамен делится на две части – теория и практика. Необходимо сдать обе части успешно, иначе желаемый документ не получите. Если вы уверены в собственных силах, опыте в судовождении, нет смысла тратить время и нервы на получение водительского удостоверения. Обратитесь в компанию pravakupi, дабы избежать лишних формальностей.

Как быстро и недорого купить законные права на катер?

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Способ получения удостоверения на управление катером

В летний период, когда имеется личный катер не хочется тратить время на прохождение обучения, тем более, когда вы все прекрасно знаете сами. Наша компания помогает провести летние дни на воде, не теряя при этом времени на оформление прав на катер. Ведь это время вы можете потратить на получение дополнительного заработка, катая людей. Стоимость получения прав на катер будет для вас очень приятным сюрпризом. Она значительно ниже стандартного процесса оформления.

Цена на получение удостоверения на управление катером действительно выгодна, именно поэтому вы можете приобрести его прямо сейчас. И уже через несколько дней, без какого-либо стресса, права будут у вас. Звоните или оставляйте заявку на нашем сайте, чтобы узнать всю информацию.